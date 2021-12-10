В Донецкой области произошел взрыв тротила в жилом доме: есть погибшие
В с. Зверово (Донецкая область) произошел взрыв тротила в жилом доме. В результате инцидента погиб один человек, еще двое ранены, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"9 декабря в 22:57 поступила информация о пожаре в частном жилом доме на ул. Сазонова, что в с. Зверово, Покровской городской общины", - говорится в сообщении ГСЧС.
Так, по прибытию спасателей было установлено, что в доме, вероятно, произошел взрыв тротила.
"В результате чего погибла женщина и пострадали 2 человека, которые получили рваные раны конечностей ног и лица", - указано в пресс-службе.
Сейчас анкетные данные пострадавших устанавливаются, признаков горения на месте спасатели не обнаружили. Конструкции дома не повреждены.
Причину и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.