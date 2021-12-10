В Японии создали маски, которые светятся при контакте с COVID-19

Группа ученых из Японии разработала маски, которые светятся при облучении ультрафиолетовым светом, если на них есть следы коронавируса. Они были изготовлены с использованием антител, выделенных из яиц страуса, сообщает Обозреватель.

Разработкой новинки занималась команда Киотского префектурного университета во главе с его президентом 52-летним Ясухиро Цукамото. Ученые выразили надежду, что эти маски позволят легко определять у себя заболевание COVID-19. Они надеются получить разрешение правительства на продажу таких индивидуальных средств защиты, возможно, в следующем году.

Исследователи объяснили, что для эксперимента выбрали именно страусов, поскольку они способны вырабатывать несколько различных видов антител, нейтрализующих чужеродные образования в организме. Он длился 10 дней с участием 32 человек, зараженных COVID-19. Было обнаружено, что все маски, которые они носили, светились под ультрафиолетовым светом.

В будущем команда Цукамото намерена расширить эксперимент, чтобы охватить 150 участников. Президент университета обнаружил, что у него самого положительный результат на COVID-19 после того, как надел одну из экспериментальных масок, так как она светилась при проверке. Он подтвердил свой статус с помощью теста ПЦР. Ученый выразил надежду, что в будущем разработка станет простым набором для тестирования, который сможет использовать каждый.