Переименование РФ: Львовский облсовет проголосовал за обращение к ВР
Депутаты Львовского облсовета со второй попытки проголосовали за обращение к президенту и Верховной Раде о необходимости переименования России в Московию. Об этом свидетельствуют результаты голосования в облсовете, сообщает Деловая столица.
За повторное обращение к главе государства и парламенту проголосовали 59 депутатов.
Перед голосованием один из депутатов назвал документ "фундаментальным", после чего в зале раздался смех.
Спикер облсовета Ирина Гримак назвала его слова "мудрыми"
"Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать историческое название "Московия" вместо названий "Россия" и "Российская Федерация" на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в средствах массовой информации на территории Украины. В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название "московиты", — сказано в проекте документа.