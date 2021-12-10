Переименование РФ: Львовский облсовет проголосовал за обращение к ВР

Депутаты Львовского облсовета со второй попытки проголосовали за обращение к президенту и Верховной Раде о необходимости переименования России в Московию﻿. Об этом свидетельствуют результаты голосования в облсовете, сообщает Деловая столица.

За повторное обращение к главе государства и парламенту проголосовали 59 депутатов.

Перед голосованием один из депутатов назвал документ "фундаментальным", после чего в зале раздался смех.

Спикер облсовета Ирина Гримак назвала его слова "мудрыми"