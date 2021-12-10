"Операция "Фортуна": чем интригует трейлер боевика Гая Ричи

В сети показали увлекательный, моментами брутальный и шутливый, трейлер нового фильма Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать". Шпионский боевик выйдет в кинотеатрах в 2022 году, сообщает 24 Канал.

Главную роль в нем сыграет Джейсон Стейтем. Он появится в образе брутального супершпиона Орсона Форчуна, миссия которого – остановить продажу новой смертоносной технологии. Ею владеет миллиардер Грег Симмонс, роль которого сыграл Хью Грант.

В увлекательном трейлере видим, как Форчун объединяется с самым успешным в мире агентами и голливудской кинозвездой Дэнни Франческо, мир которой совсем далек от шпионских операций.

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать" 2022: смотрите трейлер

Недавно в сети опубликовали первые кадры, которые сразу же произвели фурор среди поклонников Гая Ричи. Наибольший ажиотаж вызвала у людей актриса Обри Пласа, сыгравшая одну из главных ролей фильма.

Сценаристом фильма стал Гай Ричи вместе с Айвеном Аткинсоном и Марном Дэвисом. Съемки нового шпионского боевика "Операция "Фортуна" проходили в турецкой Анталье и Катаре и закончились 20 марта 2021 года.