Выборы в Раду: какие партии готовы поддержать украинцы

В том случае, если бы парламентские выборы состоялись в начале декабря нынешнего года, то больше всего граждан проголосовало бы за партию «Слуга народа» - 18,0% среди тех, кто определился и намерен проголосовать (рейтинг партии не изменился со средины ноября). Об этом идет речь в результатах опроса, которые обнародовала Социологическая группа «Рейтинг», сообщает Слово и дело.

Пятипроцентный барьер с высокой степенью вероятности преодолевают следующие парламентские партии:

«Европейская солидарность»- 13,7% (в середине ноября - 13,9%),

ОПЗЖ - 11,4% (в середине ноября - 10,7%),

«Батькивщина» - 11,4% (в середине ноября - 10,1%).

Также в Раду могут пройти:

партия Дмитрия Разумкова «Разумная политика» 7,5%,

партия «Украинская стратегия Гройсмана» - 6,2%,

«Сила и честь» - 6,0%,

партия Евгения Мураева «Наши» - 5,2%.

За «УДАР Виталия Кличко» планируют голосовать 4,2%, «Радикальную партию Олега Ляшко» - 4,0%, «Партию Шария» - 3,1%, за ВО «Свобода» - 3,0%.

Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Опрос был проведен 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.