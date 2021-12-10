Названы сроки выхода нового iPhone SE

Apple работает над новой моделью доступного смартфона iPhone SE, запуск которого ожидается в первом квартале 2022 года, сообщает 3Dnews.

Авторитетный тайваньский ресурс DigiTimes сообщает, что «яблочная» компания не намерена менять свои планы, и действительно выпустит новый бюджетный смартфон в ближайшее время, несмотря на глобальный дефицит компонентов.

Согласно данным, полученным DigiTimes от надёжных отраслевых источников, Apple разместила заказы на микрофоны для нового поколения iPhone SE. Поставщики готовы приступить к их выполнению, чтобы успеть обеспечить Apple количеством продукции, необходимым для запуска iPhone SE в первом квартале 2022 года.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщал, что грядущий iPhone SE третьего поколения получит тот же дизайн и ключевые характеристики, что и его предшественник, представленный в 2020 году. Единственным важным отличием новинки от текущей модели станет использование нового чипсета с поддержкой 5G. По всей видимости, это будет Apple A14 Bionic или А15 Bionic.

Сообщается, что iPhone SE третьего поколения станет последним смартфоном Apple, оснащённым ЖК-экраном и 3 Гбайт оперативной памяти. Ходят слухи, что следующий iPhone SE предложит пользователям 4 Гбайт оперативной памяти, OLED-дисплей и дизайн в стиле iPhone XR.

Предполагается, что iPhone SE третьего поколения выйдет на рынок в марте следующего года, однако эта информация на данный момент не подтверждена.