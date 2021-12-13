Мандариновый бисквит к чаю по рецепту шеф-повара
Пироги – отличный вариант быстрого блюда к чаю, к тому же их можно готовить с разными фруктами, овощами и ягодами. Самое главное – сделать удачное тесто, чтобы пирог получился пышным и воздушным, сообщает Обозреватель.
Шеф-повар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении мандаринового пирога, который готовится 40 минут.
"Самое главное – хорошо взбить яйца и спокойно ввести муку небольшими порциями", –советует кулинар.
Ингредиенты:
- Яйца – 220 г
- Сахар – 140 г
- Мука – 120 г
- Ванильный сахар – 10.
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.
2. Очень аккуратно добавьте просеянную муку и перемешайте.
3. Мандарины почистите и порежьте пополам, переложите на пергамент в форме и залейте готовым тестом.
4. Отправьте пирог на 40 минут в духовку при 180 С.
Есть готовое угощение можно сразу.