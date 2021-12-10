Китай вывел на орбиту очередную группу спутников

Этот полет для разработанных Китаем ракет-носителей серии Чанчжэн стал юбилейным – 400-м по счету, сообщает Корреспондент.

Китай осуществил успешный запуск группы спутников Шицзянь-6 05 с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия. Об этом пишет Синьхуа в пятницу, 10 декабря.

Спутники были запущены при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-4Б (Великий поход-4С).

Отмечается, что этот полет для разработанных Китаем ракет-носителей серии Чанчжэн стал 400-м по счету.

С момента первого полета в 1970 году на ракеты-носители серии "Чанчжэн" пришлось 92,1 проц. от всех космических запусков Китая, заявили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), являющейся разработчиком этих ракет и главной силой страны в сфере космической промышленности.

По данным CASC, за 51 год с помощью Чанчжэн в космос было отправлено более 700 аппаратов.