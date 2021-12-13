Быстро бегать или больше: какой бег лучше для сжигания калорий

Какой вид бега предпочесть, если твоя цель – похудеть? Нужно ли выкладываться на полную в течение короткого промежутка времени, или отдать предпочтение длинным дистанциям? Давайте попробуем разобраться, сообщает 24 Канал.

Когда дело доходит до фитнеса, не существует волшебной формулы, подходящей для всех. Иногда это процесс проб и ошибок, и важно найти именно те подходы, которые работают для тебя. То же самое касается и бега.

Он работает, потому что его можно делать по-разному. Ты можешь прибавлять интервалы, вес или чередовать виды бега. Но, по мнению экспертов, один из форматов бега может быть более эффективным, чем остальные.

Быстро бегать или больше?

Когда ты бежишь медленнее и дольше, темп остается постоянным. В этом случае ты получаешь стабильное и менее интенсивное кардио. Это значит, что твой пульс не будет расти.

Длительные пробежки помогают тебе повысить выносливость. И, хотя они полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, они сжигают меньше калорий в минуту. Наибольшим преимуществом этого типа бега является то, что он не сильно влияет на суставы и позволяет лучше восстанавливаться между тренировками.

Основная проблема этого типа бега: у тебя высока вероятность того, что ты в конце концов выйдешь на плато. Это станет причиной того, что калории больше не будут сжигаться. Так что тебе нужно будет или увеличивать дистанцию ​​бега, или добавить спринт.

Что касается быстрого бега, эксперты говорят, что чем быстрее это делаешь, тем больше калорий ты сжигаешь. А это значит, что ты можешь сжечь больше, чем при продолжительном беге и за меньшее время. Достаточно немного повысить темп, чтобы побыстрее сжигать калории.

Проблема в том, что над скоростью нужно работать. И если ты новичок, ты, вероятно, не сможешь выдерживать довольно долго. Поэтому сначала ты можешь сжигать меньше, чем при продолжительном беге. Преимущество состоит в том, что более короткие забеги не мешают остальной твоей деятельности, и тебе легче находить время для занятий.

Что лучше для похудения?

Исследования показали, что хотя быстрые и короткие пробежки сжигают больше, важно, чтобы у тебя была комбинация этих двух видов. Все потому, что они помогут не только похудеть, но улучшить свое здоровье. Более того, у тебя более высокие шансы предотвратить травматизм и перетренированность.

Лучше всего добавлять интервалы, когда ты меняешь и скорость, и расстояние. Это позволит твоим мышцам привыкнуть к тренировкам особым образом, и они будут расти и развиваться. Кроме того, вы можете добавить дни прогулок, чтобы обеспечить хорошее активное восстановление. Ну и не стоит забывать о силовых тренировках, которые также сжигают много жира и калорий.