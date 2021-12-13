Стрессовые ситуации дают о себе знать в преклонном возрасте

Ученые из Британии выяснили, что стрессы, полученные в юности и в среднем возрасте, имеют свойство «консервироваться» и проявляться спустя годы в старости. В такие моменты ощущается пик душевного и физического нездоровья, сообщает Menslife.

Об этом было заявлено после проведения ряда исследований, в которых принимали участие желающие в возрасте после 60 лет.

Во время эксперимента исследовались стрессовые обстоятельства, которые происходили у добровольцев в разные периоды жизни. Как правило, это были собственные болезни и заболевания близких людей, разлуки с дорогими людьми, конфликтные ситуации, переезд.

Ученые дали участникам тесты, которые необходимо было пройти. В результате выяснилось, что люди, испытывавшие продолжительные стрессовые периоды, проходили тесты медленно и тяжело. Те добровольцы, которые не были отягощены негативом и стрессами, справлялись с тестами быстро и легко.

После завершения эксперимента специалисты посоветовали эффективные методы борьбы со стрессом: творческая деятельность, занятия спортом, йога и иная подобная активность, к которой тяготеет сердце.