Болельщики выбрали лучший гол в истории сборной Украины
Гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов на Евро-2020 признан лучшим мячом в истории сборной Украины, сообщает УНИАН.
Украинская ассоциация футбола провела соответствующий опрос среди болельщиков в своем Telegram-канале.
Экспертный совет УАФ изначально отобрал десять претендентов. По итогам голосования болельщиков была сформирована финальная тройка.
В финальном голосовании гол Ярмоленко опередил мяч Андрея Шевченко в ворота сборной России в отборе на Евро-2000, а также гол Сергея Реброва в ворота Саудовской Аравии на ЧМ-2006.
Гол Ярмоленко набрал 60% голосов, гол Шевченко - 31%, а гол Реброва - 9%.
Андрей Ярмоленко: статистика в сборной Украины
- Ярмоленко выступает за "желто-синих" с 2009 года.
- Он провел за сборную Украины 106 матчей (третий показатель в истории после Анатолия Тимощука, у которого 144 матча, и Андрея Шевченко - 111) и забил 44 гола (второй после Шевченко - 48).
- Ярмоленко является рекордсменом сборной по количеству результативных действий - 68 (44 гола и 24 результативные передачи). Недавно он обошел Шевченко, у которого 48 голов и 13 голевых пасов (61).
- Полузащитнику также принадлежит рекорд по количеству голов за сборную за один календарный год - 7 мячей.