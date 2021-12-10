Болельщики выбрали лучший гол в истории сборной Украины

Гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов на Евро-2020 признан лучшим мячом в истории сборной Украины, сообщает УНИАН.

Украинская ассоциация футбола провела соответствующий опрос среди болельщиков в своем Telegram-канале.

Экспертный совет УАФ изначально отобрал десять претендентов. По итогам голосования болельщиков была сформирована финальная тройка.

В финальном голосовании гол Ярмоленко опередил мяч Андрея Шевченко в ворота сборной России в отборе на Евро-2000, а также гол Сергея Реброва в ворота Саудовской Аравии на ЧМ-2006.

Гол Ярмоленко набрал 60% голосов, гол Шевченко - 31%, а гол Реброва - 9%.

Андрей Ярмоленко: статистика в сборной Украины