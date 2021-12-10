Похудевшая Наталья Могилевская сразила шикарным образом на красной дорожке

Украинская певица Наталья Могилевская, которая в этом году взялась за свою фигуру и похудела на 10 килограммов, покорила роскошным образом на светском мероприятии. Артистка в эффектном наряде появилась на красной дорожке "Музыкальной платформы", пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

В своем Instagram звезда продемонстрировала свой аутфит и похвасталась полученной наградой. Счастливая Наталья позировала с букетом цветов и заветной статуэткой, которую она получила за свою песню "До дна" как лучшую песню года.

Наталья Могилевская вышла в свет в стильном наряде (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)