Похудевшая Наталья Могилевская сразила шикарным образом на красной дорожке
Украинская певица Наталья Могилевская, которая в этом году взялась за свою фигуру и похудела на 10 килограммов, покорила роскошным образом на светском мероприятии. Артистка в эффектном наряде появилась на красной дорожке "Музыкальной платформы", пишет Марина Настевич, РБК-Украина.
В своем Instagram звезда продемонстрировала свой аутфит и похвасталась полученной наградой. Счастливая Наталья позировала с букетом цветов и заветной статуэткой, которую она получила за свою песню "До дна" как лучшую песню года.
"Лучшая песня года "До Дна". Спасибо, @kanalukraina за награду! Спасибо вам, мои слушатели и поклонники! Обещаю в следующем году вас порадовать новыми хитами и неожиданными дуэтами!" - написала довольная Могилевская.