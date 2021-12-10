В Hyundai прогнозируют быстрое развитие летающих такси

В южнокорейской компании Hyundai очень оптимистично смотрит на будущее воздушной мобильности. По мнению руководства концерна, первые летающие такси начнут работу в городах до конца десятилетия, сообщает Обозреватель.

На рынке уже есть несколько летающих автомобилей. Приобщиться к этому бизнесу намерены и в компания Hyundai, хотя она разрабатывает летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой, а не летающие автомобили, которыми могли бы ездить и по улицам.

В Hyundai прогнозируют быстрое развитие городских летающих такси. Источник: Hyundai

Южнокорейский автопроизводитель впервые представил концепцию своего летательного аппарата S-A1, разработанную совместно с Uber, в начале 2020 года. Работа над машиной идет хорошо, и Hyundai планирует запустить свой первый коммерческий рейс в 2028 году.

"Мы считаем, что ко второй половине этого десятилетия, городская воздушная мобильность предоставит прекрасную возможность уменьшить загруженность городов и помочь сократить вредные выбросы" , – комментирует Майкл Коул, исполнительный директор европейского подразделения Hyundai.

Летательный аппарат Hyundai S-A1 на электротяге разработан совместно с компанией Uber. Источник: Hyundai

В ноябре Hyundai создала новую компанию Supernal, которая является развитием ее подразделения Urban Air Mobility Division и будет отвечать за вывод на рынок летательного аппарата S-A1. Самолет вертикального взлета и посадки был спроектирован для обеспечения крейсерской скорости до 290 км/ч и высоты полета от 300 до 600 мм. Он будет использовать электрический силовой агрегат.