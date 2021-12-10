Трамп обвинил Нетаньяху в предательстве

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил в предательстве экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху - Трамп недоволен, что тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. Об этом он сказал в интервью Axios в пятницу, 10 декабря, сообщает Корреспондент.

"Первым, кто поздравил (Байдена), был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело ... Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку" , - сказал Трамп.

Трампу видеозапись обращения Нетаньяху к Байдену показала его супруга Меланья.

"С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он..." , - добавил Трамп.

В то же время Трамп утверждает, что Нетаньяху ему "все еще нравится", но также он ценит "верность".

По словам Трампа, президенты РФ и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару не сразу поздравили Байдена, так как якобы "чувствовали, что выборы сфальсифицированы".

В то же время издание отмечает, что Нетаньяху был не первым лидером, поздравившим Байдена с избранием. Он подождал более 12 часов после того, как американские СМИ объявили результаты выборов.