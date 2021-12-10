Украина не сможет отразить полномасштабное нападение РФ – Буданов

Без поддержки Запада у Украины будут серьезные проблемы, если агрессор ударит ракетами и авиацией. Украина не сможет отразить полномасштабное нападение, если РФ решится на него. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал Кирилл Буданов, ссылаясь на американские СМИ, пишет Сергей Мартынец, Сегодня.

"К сожалению, на данном этапе Украине необходимо быть объективной. Без поддержки западных сил у нас недостаточно военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнется", – сказал он.

Буданов отметил, что Россия в случае нападения в первую очередь ударит авиацией и ракетами по складам с боеприпасами. Таким образом, украинские военные очень быстро будут выведены из строя, также их нечем будет снабжать для пополнения боекомплекта. В таких условиях ответственность за ведение боя ляжет на передовых командиров.