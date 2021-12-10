Байден не затрагивал вопрос встречи представителей НАТО и РФ

План проведения встречи между основными странами НАТО и Россией не обсуждался в телефонном разговоре президента США Джо Байдена с главами 9 восточноевропейских государств-членов Альянса﻿. Об этом президент Эстонии Алар Карис рассказал изданию ERR, сообщает Деловая столица.

"Его посыл восточному флангу был ясен: все решения по безопасности будут приниматься вместе и что нет ситуации, когда есть восточный и западный фланг, южный и северный. Эти решения НАТО будет принимать совместно, это касается и темы Украины" , — сказал политик.

По его словам, в разговоре речь не шла о том, что президент США хочет провести встречу с Россией и по меньшей мере четырьмя основными странами НАТО.

"Скорее остается мнение, что все будут привлечены к такой возможной встрече. Сегодня о встрече речь не шла" , — сказал Карис.

По его словам, трудно понять, что думает Россия, и это подчеркнул президент Байден.