Байден не затрагивал вопрос встречи представителей НАТО и РФ
План проведения встречи между основными странами НАТО и Россией не обсуждался в телефонном разговоре президента США Джо Байдена с главами 9 восточноевропейских государств-членов Альянса. Об этом президент Эстонии Алар Карис рассказал изданию ERR, сообщает Деловая столица.
"Его посыл восточному флангу был ясен: все решения по безопасности будут приниматься вместе и что нет ситуации, когда есть восточный и западный фланг, южный и северный. Эти решения НАТО будет принимать совместно, это касается и темы Украины", — сказал политик.
По его словам, в разговоре речь не шла о том, что президент США хочет провести встречу с Россией и по меньшей мере четырьмя основными странами НАТО.
"Скорее остается мнение, что все будут привлечены к такой возможной встрече. Сегодня о встрече речь не шла", — сказал Карис.
По его словам, трудно понять, что думает Россия, и это подчеркнул президент Байден.
"Из его телефонного разговора (с президентом РФ Владимиром Путиным — ред) было тяжело понять реальные планы России. Важно показать, что за каждым шагом пойдет встречный. И Байден подчеркнул: есть экономические, финансовые рычаги, если нужно, то и военные", — отметил эстонский президент.