Три страны ЕС обогнали Украину по уровню безработицы

В октябре 2021 года безработица в странах ЕС составила 6,7%. Так, в Испании, Италии и Греции уровень составил аж до 15%. Для сравнения, даже в Украине во втором квартале уровень безработицы был 10,3% (данные Госстата), сообщает Обозреватель.

Так, 14,3 млн мужчин и женщин в ЕС были безработными в октябре. Однако по сравнению с октябрем 2020-го безработица снизилась на 1,6 млн человек, свидетельствуют данные Евростата.

Безработица среди молодежи

В октябре 2,9 миллионов людей до 25 лет были безработными. По сравнению с октябрем 2020 года безработица среди молодежи снизилась на 165 тыс. человек.

Очередная вспышка COVID-19 и меры, принятые для борьбы против вируса, вызвали резкое увеличение количества обращений за пособиями по безработице в ЕС. В то же время значительная часть тех, кто зарегистрировался в агентствах по по поиску работы, больше не активно искали работу, например, если им приходилось заботиться о своих детях. Это приводит к расхождению в количестве зарегистрированных безработных.

Отметим, что с относительно высоким процентом безработных граждан можно выделить страны Северной Европы. Так, в Швеции уровень составил 8,7%, в Финляндии – 7,5%.

Страны Европейского союза с наименьшим уровнем безработицы: