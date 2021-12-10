Стала известна дата премьеры нового сезона сериала "Сваты"

Долгожданная премьера популярного телесериала "Сваты" состоится в декабре на телеканале 1+1. Первая серия седьмого сезона выйдет на экраны 20 декабря в 20:45, сообщает Обозреватель.

Соответствующий анонс опубликовали на официально странице канала в Instagram. Режиссер сериала Андрей Яковлев также опубликовал кусок анонса и написал: "Наконец-то, могу Вас поздравить с грядущей премьерой долгожданного 7-го сезона сериала Сваты" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что создатель картины заявлял, что этот сезон станет последним. Съемочная группа не собирается снимать продолжение картины. Кроме того, украинцы увидят не всех героев картины в 7-м сезоне, однако актеры Людмила Артемьева, Николай Добрынин, Анна Кошмал, Федор Добронравов и Татьяна Кравченко остались в составе.

Кадры из телесериала "Сваты".





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