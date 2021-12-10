Новых процессуальных решений в отношении Порошенко нет - Венедиктова

Офис генпрокурора не располагает процессуальными решениями, которые могли бы привести к оглашению нового подозрения экс-президенту Петру Порошенко. Об этом во время визита в США заявила Ирина Венедиктова, сообщает Укринформ.

«Почти два года как я – генеральный прокурор, и два года я слышу о новых подозрениях (бывшим президентам – ред.). Будут они (подозрения – ред.) или не будут – я прокомментирую, когда буду иметь какие-то процессуальные решения. На сегодняшний день таких процессуальных решений нет» , - отметила Венедиктова.

Она подтвердила, что видела сообщения в украинских СМИ, ссылавшихся на заявление бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака. Он утверждал, что Офис генпрокурора может предъявить подозрение экс-президенту Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.