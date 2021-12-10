Bentley выпустила елочные украшения

Сделаны волшебными "эльфами" мануфактуры Bentley из оставшихся от производства экологических материалов, сообщает 24 Канал.

Праздничная коллекция аксессуаров для елки включает в себя 12 моделей, которые будут выпущены лимитированной серией. Коллекция получила название Sustainabaubles – от sustainable (в смысле "чистый") и baubles ("украшения"). Для создания украшений мастера из Крю использовали материалы, применяемые в автомобилях Bentley.

Среди украшений Bentley есть снежинка из гаек, фигурка оленя из шпона дерева, чулки из натуральной кожи для кресел, крылатый логотип на красном фоне. Большинство изделий украшает логотип Bentley.

Фото: елочные украшения от Bentley / Bentley

В рекламном ролике сотрудники мануфактуры взяли на себя роль рождественских эльфов. По сюжету они спасли праздник, тайно изготовив елочные игрушки из обрезков ткани и оставшихся от производства деталей.

Елочные украшения Bentley не будет продавать, а выставит на аукцион в конце декабря.