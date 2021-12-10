В Израиле более половины заболевших коронавирусом – дети

Число новых заражений в Израиле стало самым высоким за последние шесть недель. При этом, на детей приходится более половины случаев. Об этом, ссылаясь на министерство здравоохранения страны и западные СМИ, сообщает УНИАН.

В стране 8 декабря было зарегистрировано 786 новых случаев. В последний раз показатели заражения были такими высокими 25 октября, когда коронавирус обнаружили у 929 человек.

Из 5971 зараженных в стране 14% составляют дети в возрасте до 5 лет, а остальные 38% – это дети в возрасте от 5 до 11 лет, которым начали делать первую прививку в ноябре, но они все еще не считаются вакцинированными, так как с момента прививки не прошло достаточно времени.

Коэффициент R – среднее количество людей, инфицированных каждым носителем коронавируса – выросло до 1,09. Это означает, что заражаемость растет.

Цифры были получены после того, как на этой неделе после ханукальных каникул на уроки вернулись сотни тысяч израильских школьников. Все дошкольники и дети 1-6 классов должны были предъявить отрицательный экспресс-тест при возвращении в класс.

Несмотря на рост заражений, смертность в Израиле не растет. Так, за последние сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая. За последние семь дней от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 8 человек.

В свете роста заражений премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил о введении ограничений в отношении непривитых израильтян.

Он предложил, чтобы люди, у которых нет "Зеленого пропуска" – свидетельства о том, что они были полностью вакцинированы менее, чем 6 месяцев назад – не смогли посещать публичные места, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Кроме того, Беннет предложил полностью закрыть международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Однако, члены правительства назвали эти ограничения неоправданными.

Для того, чтобы ввести ограничения, Беннету нужно будет доказать, что эти шаги необходимы, только потом их введение может одобрить Высокий суд.