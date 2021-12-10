В Полтаве устроили протест из-за высказываний мэра Мамая

Под зданием Полтавского горсовета сегодня утром, 10 декабря собрался митинг на более чем 50 человек. Цель собрания – протест горожан против недавнего высказывания мэра Полтавы Александра Мамая о "братоубийственной войне" на Донбассе, сообщает Суспільне.

Как рассказал один из участников митинга Андрей Батюков, полтавчане хотят от Мамая публичного извинения за его высказывание на счет войны на Донбассе в эфире телеканала "НАШ". Также одним из требований является отчет за свои слова на внеочередной сессии горсовета.

"Это абсолютно недопустимые высказывания. Мэр Полтавы должен нести за это политическую ответственность. Я как ветеран являюсь представителем Соединенных Штатов (Америки – ред.), которые здесь воюют на территории Украины с Россией", – говорит участник акции Андрей Батюков.

В руках митингующие держали плакаты с надписями: "Позор", "Мамай, оккупанты нам не "братья", "Мамай, кто твой брат?"

Участники акции также заходили в приемную Полтавского городского главы Александра Мамая, но его на месте не было.

"Я родом из Мариуполя. Мои родители там живут. Я чувствую всю эту ситуацию. И когда у нас в городе беспорядок полон хозяйственных вопросов, еще такие высказывания, что они (русские – ред.) наши братья, меня это очень возмутило. Я впервые на такой акции. В отставку его, в отставку", – говорит участница акции Оксана Зеленская.

Кроме того, в митинге также принимали участие представители партии "Европейская Солидарность" и участники ООС.