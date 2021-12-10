Зеленский и Макрон провели телефонный разговор

Зеленский и Макрон провели телефонный разговор
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил лично у себя в Twitter.

"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке Нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги", – написал Зеленский.

Президенты обсудили также "угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей".

"Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", – добавил глава государства.

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