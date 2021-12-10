Зеленский и Макрон провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил лично у себя в Twitter.

"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке Нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги", – написал Зеленский.

Поговорив з @EmmanuelMacron про розблокування Нормандського формату й роботи ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв. Вдячний Президентові Франції за позитивну оцінку поточних реформ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021

Президенты обсудили также "угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей" .