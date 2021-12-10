Зеленский и Макрон провели телефонный разговор
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил лично у себя в Twitter.
"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке Нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги", – написал Зеленский.
Президенты обсудили также
"угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей".
"Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", – добавил глава государства.