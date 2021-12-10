Volkswagen инвестирует десятки миллиардов в электромобили

Группа Volkswagen разработала план инвестиций в будущую трансформацию по увеличению производства электромобилей, сообщает Autoconsulting.

Volkswagen Group инвестирует 89 миллиардов евро в новые технологии в течение следующих четырех лет, чтобы до конца 2026 перевести четверть всех своих продаж на электрические версии.

Компания также объявила о планах электрифицировать больше своих европейских заводов, сосредоточив большую часть своего флагманского производства электромобилей на заводах в Вольфсбурге и Ганновере.

Известно, что флагманская модель Volkswagen Project Trinity будет выпускаться на новой производственной линии в Вольфсбурге с 2026 года. Для этого производственная линия будет переоборудована, чтобы начать производство Volkswagen ID.3 с 2023 года. Электрический хэтчбек производится только в Цвикау, и этот шаг позволит группе увеличить производство за пределы текущего объема.

Volkswagen Group уже планирует открыть второе производство электромобилей в Вольфсбурге с 2030 года.

Электрификация Audi и Bentley

Тем временем серийный автомобиль, созданный в результате проекта Audi Artemis, который будет включать как будущего преемника A8, предварительно представленный концептом Grandsphere, так и кузова будущей модели Bentley, будет выпускаться на заводе в Ганновере с 2025 года.

Хотя никаких подробностей не предоставлено, вполне вероятно, что кузова для первого полностью электрического Bentley будут изготовлены на месте. В настоящее время кузова Bentayga производятся в Германии и отправляются в Крю. Bentley настаивал на создании своего первого электромобиля в Крю, но место производства пока не подтверждено.

Электрические Volkswagen и Porsche﻿

Volkswagen начнет выпускать ID.Buzz в пассажирском и грузовом виде в Ганновере в следующем году.

Компания построит две новые модели Porsche на основе электрической платформы PPE на своем заводе в Лейпциге, а Неккарзульм станет местом производства семейства моделей Audi E6. С 2026 года новый Audi Q8 E-tron будет производиться в Брюсселе.

Завод Volkswagen в Зальцгиттере станет площадкой для европейского аккумуляторного завода фирмы, где планируемые унифицированные аккумуляторные элементы будут выпускаться с 2025 года.

Ганновер будет использоваться для выпуска осей для моделей MEB. Заводы в Брауншвизе, Касселе и Зальцгиттере будут использоваться для производства аккумуляторных систем, роторов и электродвигателей для электромобилей на базе MEB. Остальные же заводы будут подготовлены к платформе SSP следующего поколения. которые будут использовать модели Artemis.