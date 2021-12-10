Honda анонсировала новое поколение минивена Step WGN

Одной из первых новинок будущего года станет новое поколение минивена Honda Step WGN, презентация которого запланирована на 7 января. Он получит гибридный силовой агрегат e:HEV, сообщает Обозреватель.

Шестое поколение модели получит дизайн, выполненный в популярной на Востоке стилистике минимализма. В нем преобладают простые и чистые формы. Honda Step WGN получит новую LED-светотехнику с динамическими повторителями поворотов и изящную облицовку радиатора в хромированной окантовке.

Honda Step WGN получит светодиодную светотехнику с динамическими повторителями поворотов. Источник: Honda

Новинка получит более эффективный гибридный силовой агрегат e:HEV, который имеет несколько режимов работы, включая полностью электрический.

В салоне новинки расположены три ряда сидений, предназначенных для комфортного размещения водителя и пяти пассажиров. Источник: Honda

В салоне новинки расположены три ряда сидений, предназначенных для комфортного размещения водителя и пяти пассажиров. Сиденья первого и второго ряда выполнены раздельными. По центру приборной панели разместился крупный дисплей инфо-развлекательной системы. В списке опций новинки предложен широкий ассортимент электронных помощников водителю (ADAS). Для модели будут предусмотрены несколько вариантов комплектации, включая версию для людей на инвалидных колясках.

По центру приборной панели разместился крупный дисплей инфо-развлекательной системы. Источник: Honda

В будущем году модель Step WGN отметит свое 25-летие. Нынешнее пятое поколение модели выпускается с 2015 года и в 2017-м пережило рестайлинг и модернизацию. Больше подробностей о новой генерации модели станут известны на презентации модели в январе, а у дилеров новинка ожидается весной.