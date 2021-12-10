Цунами будущего станут намного разрушительнее

Через несколько десятков лет повышение уровня моря во всем мире будет очень значительным, а это значит, что нас ждут серьезные климатические катастрофы, сообщает Сегодня.

Исследователи должны учитывать повышение уровня моря оценке будущих рисков, считают профессора Тин Дура и Роберт Вайс из Технологического института Вирджинии, пишет Phys.org.

В исследовании описывается, как так называемое Огненное Кольцо - серия тектонических плит – сталкивается с гигантской Тихоокеанской плитой.

Это приведет как к сейсмической, так и к вулканической активности. Поскольку Огненное Кольцо охватывает Тихий океан, сильные землетрясения обязательно вызовут цунами.

Огромные волны распространятся через весь Тихий океан, затронув береговые линии за тысячи километров.

У побережья Аляски тектонические плиты образовали разлом длиной в 4000 км. В этом районе могут возникать цунами, поражающие западное побережье США, особенно Южную Калифорнию.

Исследование показало, что землетрясение магнитудой 9,1 может вызвать цунами с амплитудой в 1 метр в портах Лос-Анджелеса и на Лонг-Бич, а уже это может вызвать потери до 4,2 млрд долларов.