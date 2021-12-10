"Это провокация": Песков об инциденте с кораблем "Донбасс"

В Кремле прокомментировали вчерашний инцидент с кораблем "Донбасс". Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны"﻿.

Песков назвал его провокацией и предупредил, что "любая даже незначительная провокация в Керченском проливе может привести к серьезным последствиям" .

Напомним, вчера украинский корабль "Донбасс" управления ВМС Украины направился к Керченскому проливу, а затем развернулся и лег на обратный курс.