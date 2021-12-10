"Это провокация": Песков об инциденте с кораблем "Донбасс"
В Кремле прокомментировали вчерашний инцидент с кораблем "Донбасс". Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".
Песков назвал его провокацией и предупредил, что
"любая даже незначительная провокация в Керченском проливе может привести к серьезным последствиям".
Напомним, вчера украинский корабль "Донбасс" управления ВМС Украины направился к Керченскому проливу, а затем развернулся и лег на обратный курс.
В ФСБ расценили такие действия как провокационные, а в ВМС Украины говорят, что корабль выполнял свои задачи и не входил в
"чувствительные зоны".