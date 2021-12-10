Полиция ликвидировала канал поставки наркотиков в исправительное учреждение

Правоохранители в Полтавской области прекратили противоправную деятельность преступной группы, поставлявшей наркотики в исправительное учреждение. Организатор и исполнители уведомлены о подозрениях.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Как установило следствие, 33-летний так называемый «смотрящий» за одним из корпусов исправительного учреждения, ранее судимый за подобное преступление, а также угон авто и кражу, наладил «схему» поставки и распространения метадона и каннабиса.

Используя свой авторитет и преступное влияние, в сообщники привлек лиц, отбывающих наказание, а также находящихся на свободе.

"Наркотические и психотропные вещества передавались под видом посылок вместе с бытовыми вещами. В исправительном учреждении осужденные реализовывали наркотики среди других заключенных, а средства распределяли между собой" , - сообщается на сайте.

Отмечается, что часть наркотиков выдавали осужденным в качестве выигрыша в азартных играх.

В четверг, 9 декабря, полицейские провели санкционированные обыски в исправительном учреждении и местах проживания фигурантов на свободе. В ходе мероприятий обнаружены и изъяты пакеты и свертки с каннабисом, шприцы с остатками наркотических и психотропных веществ, черные записи, сообщили правоохранители.

Так называемому «смотрящему» сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия), ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Трем участникам преступной группы объявлены подозрения по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса.