Полиция ликвидировала канал поставки наркотиков в исправительное учреждение
Правоохранители в Полтавской области прекратили противоправную деятельность преступной группы, поставлявшей наркотики в исправительное учреждение. Организатор и исполнители уведомлены о подозрениях.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Как установило следствие, 33-летний так называемый «смотрящий» за одним из корпусов исправительного учреждения, ранее судимый за подобное преступление, а также угон авто и кражу, наладил «схему» поставки и распространения метадона и каннабиса.
Используя свой авторитет и преступное влияние, в сообщники привлек лиц, отбывающих наказание, а также находящихся на свободе.
"Наркотические и психотропные вещества передавались под видом посылок вместе с бытовыми вещами. В исправительном учреждении осужденные реализовывали наркотики среди других заключенных, а средства распределяли между собой", - сообщается на сайте.
Отмечается, что часть наркотиков выдавали осужденным в качестве выигрыша в азартных играх.
В четверг, 9 декабря, полицейские провели санкционированные обыски в исправительном учреждении и местах проживания фигурантов на свободе. В ходе мероприятий обнаружены и изъяты пакеты и свертки с каннабисом, шприцы с остатками наркотических и психотропных веществ, черные записи, сообщили правоохранители.
Так называемому «смотрящему» сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия), ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Трем участникам преступной группы объявлены подозрения по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса.