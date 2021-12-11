Стало известно, сколько потратят на киевские дороги в 2022 году

На строительство, реконструкции и капитальные ремонты объектов городской инфраструктуры в 2022 году предусмотрено 13,1 млрд грн. Из них только 4,9 млрд грн пойдет на восстановление дорог, сообщает 24 Канал.

Программой развития Киева на 2022 год предусмотрены расходы на инфраструктуру в размере 13,1 млрд грн. Об этом на пленарном заседании Киевского городского совета сообщила директор департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

Источниками формирования расходов на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта на 2022 год являются бюджет развития, целевые фонды и субвенция на содержание и развитие автомобильных дорог. Кроме того, ожидаются другие субвенции из государственного бюджета Украины.

Наибольший процент средств по отраслевому разделению имеет транспорт, транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство – 52,6%, что составляет 6,9 млрд грн.