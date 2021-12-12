Вопросы, которые необходимо обсудить до похода в ЗАГС

Часто кризисы семейной жизни возникают из-за несовместимости, сообщает УНИАН.

Психолог Юлия Медведева рекомендует парам заранее обсудить ряд вопросов, которые помогут избежать недопонимания с партнёром в дальнейшем.

Эксперт назвала топ-5 вопросов до похода в ЗАГС

Отношение партнера к наркотикам, алкоголю и азартным играм

Потенциальную зависимость можно предвидеть, говорит психолог. Хотя, конечно, это пристрастие может возникнуть внезапно. Или, пока вы встречаетесь, бесконечные вечеринки кажутся нормой. Когда же появятся дети, семья с неисправимым тусовщиком уже не будет выглядеть такой хорошей идеей.

Мысли о детях

Прежде чем идти в ЗАГС, обсудите возможность появления детей в вашей семье. Важно обсудить детали.

Так же важно обсудить вопрос бесплодия. Что если вы оба хотите детей, а столкнетесь с этой проблемой? Будете ли вы продолжать попытки забеременеть или возьмете ребенка из детского дома?

Ожидания перемен

Вы думаете, что партнер волшебным образом станет другим человеком после штампа в паспорте, с появлением детей, домашних животных, ипотеки, серьёзной работы или просто со временем? Подумайте еще раз, советует эксперт.

Отношение к родственникам друг друга

Часто еще во время подготовки к свадьбе возникают первые семейные "разборки". Бывает так, что в одной семье принято отмечать праздники вместе, а в другой абсолютно нормально поздравлять друг друга по телефону.

Обсудите, какое количество времени вы будете проводить с родителями, бабушками, дедушками. Какую роль они будут играть в воспитании ваших будущих детей. А что если им потребуется помощь или деньги? Или если они начнут давать деньги вам?

Семейный бюджет

... Или как вы относитесь к деньгам. Вы планируете общий семейный бюджет или раздельный? Насколько важно вашему партнеру, чтобы вы работали, или он готов обеспечивать семью полностью? Что будет во время декрета?