В ОРДЛО усилилась вербовка в армию - разведка

В ОРДЛО активизировалась агитация по службе в армии. Как заявили в ГУ разведки Украины, на территории Донбасса распространяются пропагандистские материалы и проводится массовая рассылка агитации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ разведки Минобороны.

По данным разведки, на территории ОРДЛО распространяются специальные пропагандистские материалы (брошюры, рекламные объявления, листовки и т.п.), а также осуществляется массовая рассылка агитационных СМС-сообщений.

В то же время в ОРДЛО до 25 декабря введено временное снижение требований к кандидатам на военную службу по состоянию здоровья, судимости, наличию регистрационных документов и документов, удостоверяющих личность, отметили в сообщении.

Кроме того, как заявляет разведка, усилено давление на военнослужащих, не желающих продлевать контракты и планирующих увольнение с военной службы.