СБУ рассекретила документы, связанные с репрессиями СССР в Крыму

Служба безопасности Украины и Государственная архивная служба Украины представили онлайн-доступ к архивным документам советских репрессивных органов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов.

"В настоящее время очень важно знакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове", – отметили представители Отраслевого государственного архива СБУ на презентации инициативы.

С архивными документами можно ознакомиться на официальном веб-портале Укргосархива в специальной рубрике "Документы Крыма".

Среди документов, которые теперь можно будет просмотреть онлайн, есть акты об исполнении смертных приговоров органов за 1920-1922 и 1928-1934 гг. и судебных органов на территории Крыма за 1920-1941 гг., а также некоторые другие, содержащие сведения о репрессированных и фотографии к ним.

В настоящее время определен перечень из 106 архивных дел, освещающих репрессивную деятельность советских органов государственной безопасности в Крыму, из которых обнародованы электронные копии 30 дел.

Публикация этих документов онлайн стала возможной благодаря сотрудничеству Архива СБУ с Укргосархивом, которое усилилось в августе этого года.

В течение следующего года Архив СБУ планирует продолжить пополнение тематической коллекции, в частности, протоколами заседаний тройки УНКВД Крымской АССР и актами об исполнении смертных приговоров по решению этого внесудебного органа на территории Крымской АССР за 1937–1938 гг.