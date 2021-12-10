Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря и разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства, сообщает Новое время.

Такие меры приняты якобы в связи с подготовкой проведения артиллерийских стрельб в районах вблизи украинских городов Мариуполь, Бердянск и Геническ.

"Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией" , — добавили там.

В ВМС подчеркнули, что такие действия демонстрируют очередные попытки России превратить Азовское море «в свое внутреннее «озеро».