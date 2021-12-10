Вино хотят вывести из списка подакцизных товаров

Общественная организация "Укрсадвинпром" и Министерство аграрной политики и продовольствия начали работу над созданием виноградарского реестра для учета производства и потребления винограда и вина в Украине, что позволит отменить лицензирование вина и вывести его из списка подакцизных товаров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Укрсадвинпром" и Минагрополитики начинают работать над созданием виноградарского реестра, что необходимо для правильного регулирования рынка, а именно над созданием трех видов обязательных деклараций: сколько винограда вы произвели, сколько вина с этого винограда вы сделали, и сколько вина осталось у вас в остатках к концу года", - пояснил глава общественной организации "Укрсадвинпром" Владимир Печко на пресс-конференции.

По его данным, государство с помощью этих трех деклараций сможет эффективно анализировать производство, объемы продаж и переходные остатки винограда и вина в стране, что в дальнейшем позволит ему отказаться от необходимости лицензировать вино и отменить взимание с него акцизного налога.

Он добавил, что, согласно украинскому законодательству, вино является пищевым продуктом, который не должен облагаться акцизным налогом.

"Я считаю, что это приведет к росту количества винодельческих хозяйств. Мы работаем над тем, чтобы в Украине создавались такие "шато" (винодельческие хозяйства – ИФ), это необязательно должны быть гигантские предприятия", - уточнил Печко.

Помимо того, "Укрсадвинпром" намерен в 2022 году вступить в организацию OIV (International Organisation of Vine and Wine), контролирующую 85% мирового рынка вина.

"У нас в планах вхождение в международную организацию OIV. Это организация по вину, в которую входят 47 государств, это 85% мирового винодельческого рынка, который создают ведущие страны: Китай, Франция, Испания, США - и куда все стремятся. Она занимается гармонизацией принятых стандартов для производства виноградарской продукции", - рассказал Печко.

По его словам, эта инициатива также поддерживается Минагрополитики. Глава организации отметил, что вопрос вступления организации в OIV заключается только в том, сколько времени необходимо для завершения процедуры ассоциации, и допустил, что это удастся сделать в следующем году.

Как сообщалось, на этой пресс-конференции директор департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак заявил, что его ведомство в 2021 году направило на поддержку садоводства, виноградарства и хмелеводства 450 млн грн компенсации. Из них 200 млн грн выплачено за посадочный материал, сооружение шпалер для выращивания вьющихся растений и капельное орошение (из них 9 млн грн - на виноградарство), а 250 млн грн – на строительство и реконструкцию объектов для указанных культур (в том числе 19 млн грн – на строительство объектов виноделия и покупку технологических линий).