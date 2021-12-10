РФ установила мировой рекорд по числу авиакатастроф

В течение 2021 года в России произошла 31 авиакатастрофа, что стало мировым рекордом. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

"За 11 месяцев произошла 31 авиакатастрофа – погибли более 100 человек", – говорится в статье "Страна падающих самолетов" на сайте "Военно-промышленного курьера".

Издание отмечает, что основными причинами аварий стали отказ техники, ошибки летного состава в технике пилотирования, несоответствие метеоусловий уровню подготовки летных экипажей и падение уровня подготовки командиров летных экипажей а также снижение квалификации всех сфер деятельности авиационных специалистов.