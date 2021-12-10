Франция и США проведут переговоры о вступлении Украины в НАТО

Во время министерской встречи стран Большой семерки французская делегация поднимет вопросы членства Украины в НАТО. Перед тем по этой теме будет проведен разговор с госсекретарем США, сообщает Деловая столица.

10 декабря министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле-Дриан встретится с Энтони Блинкеном.

"Мы ведем постоянные обмены с США по ситуации вокруг Украины. Я встречусь сегодня вечером с Блинкеном в Ливерпуле, чтобы обсудить, в частности, и этот вопрос (членство Украины в НАТО – ред.)", – сказал французский министр.

В то же время глава минобороны Франции Флоранс Парли отметила важность непрерывно продолжать этот диалог.

Встреча министров стран большой семерки в Ливерпуле запланирована на 10 – 12 декабря.