Новый Mini Hatch рассекретили задолго до премьеры

Фотографии Mini Hatch нового поколения оказались полной неожиданностью, ведь до премьеры модели еще как минимум полгода. Автомобиль заметили в Китае вместе с закамуфлированными прототипами, сообщает Обозреватель.

Иллюстрации появились одновременно на страницах в Twitter пользователя Wilcoblok и журналиста Грега Кейбла. На представленных фото предсерийный автомобиль не имеет защитного камуфляжа и находится на стоянке с тестовыми машинами.

На первый взгляд создается впечатление, что это рестайлинговая версия, но если внимательно присмотреться, станет ясно, что это совершенно новый автомобиль. Передняя часть сохранила фирменные круглые фары с более современной светодиодной графикой, решетка радиатора в основном закрыта панелью в цвет кузова, а бампер имеет более простой дизайн. Еще одно изменение заключается в том, что капот не закрывает фары, как было в предыдущих поколениях.

Профиль имеет знакомые пропорции с черными стойками, визуально отделяющими крышу. Новое поколение выглядит более компактным, чем текущая модель за счет более коротких свесов. Сзади можно обнаружить совершенно новую светотехнику с LED-фонарями, объединенными черной глянцевой накладкой. Дверь багажника имеет более широкий проем, а стекло получило аэродинамические насадки по бокам.

Сзади можно обнаружить совершенно новую светотехнику с LED-фонарями, объединенными черной глянцевой накладкой. Источник: twitter.com/GregKable

Внутри есть большой круглый экран, а вместо шкалы приборов для водителя подготовили проекционный дисплей. Приборная панель выглядит более лаконичной, а в отделке интерьера будут использоваться экологические материалы.

Внутри есть большой круглый экран, а вместо шкалы приборов для водителя подготовили проекционный дисплей. Источник: twitter.com/GregKable

Новое поколение появится у дилеров в 2023 году. Производство будет организовано на заводе компании в британском Оксфорде.