Отношения между Россией и Западом подошли к критической черте

Министерство иностранных дел РФ заявило, что отношения между Россией и Западом «продолжают деградировать и подошли к критической черте» из-за ситуации в Украине, сообщает Новое время.

Как сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, страны НАТО «подталкивают Киев к агрессивным шагам» на Донбассе.

"В качестве предлога используется ситуация в Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе" , — заявили в МИД РФ.

Москва выразила обеспокоенность некими внеплановыми учениями США и их союзников в Черном море.

"Самолеты стран-членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России" , — сказано в сообщении.

РФ настаивает на: