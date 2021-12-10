Отношения между Россией и Западом подошли к критической черте

Отношения между Россией и Западом подошли к критической черте

Министерство иностранных дел РФ заявило, что отношения между Россией и Западом «продолжают деградировать и подошли к критической черте» из-за ситуации в Украине, сообщает Новое время.

Как сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, страны НАТО «подталкивают Киев к агрессивным шагам» на Донбассе.

"В качестве предлога используется ситуация в Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе", — заявили в МИД РФ.

Москва выразила обеспокоенность некими внеплановыми учениями США и их союзников в Черном море.

"Самолеты стран-членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России", — сказано в сообщении.

РФ настаивает на:

  • на отводе районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО;
  • согласовании предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, в первую очередь — в балтийском и черноморском регионах;
  • возобновлении регулярного диалога между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО.

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