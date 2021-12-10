Отношения между Россией и Западом подошли к критической черте
Министерство иностранных дел РФ заявило, что отношения между Россией и Западом «продолжают деградировать и подошли к критической черте» из-за ситуации в Украине, сообщает Новое время.
Как сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, страны НАТО «подталкивают Киев к агрессивным шагам» на Донбассе.
"В качестве предлога используется ситуация в Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе", — заявили в МИД РФ.
Москва выразила обеспокоенность некими внеплановыми учениями США и их союзников в Черном море.
"Самолеты стран-членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России", — сказано в сообщении.
РФ настаивает на:
- на отводе районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО;
- согласовании предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, в первую очередь — в балтийском и черноморском регионах;
- возобновлении регулярного диалога между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО.