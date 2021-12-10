Зоозащитники назвали звезду в честь Стефанчука

Общественная организация "Гуманистическое движение за права животных" ( UAnimals) назвала звезду в созвездии Лебедь на честь председателя Верховной Рады украины Руслана Стефанчука для поощрения его внести в проходную часть повестки парламента законопроект о запрете цирков с животными, сообщает УНИАН.

На странице организации в Facebook сказано:

"Отныне звезда KIC8554094 в созвездии Лебедь носит название Stefanchuk-5409. Таким посланием из космоса мы призываем председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука наконец поставить на голосование в проходной части законопроект 5409 о запрете цирков с животными".

При этом отмечается, что на протяжении многих лет UAnimals борется за запрет цирков с животными, но раз за разом руки депутатов, чиновников и других политиков не доходят до этого вопроса, мол, он не ко времени.

"Но мы прилагали все усилия и в этом году нам таки удалось зарегистрировать в парламенте законопроект 5409 о запрете эксплуатации всех животных в цирках. Этот законопроект уже рекомендован комитетом, но, к сожалению, новый Глава ВРУ Руслан Стефанчук не спешит выносить его на голосование.

До нового года осталось совсем мало времени, но мы продолжаем верить в чудо: что Руслан Стефанчук вынесет законопроект 5409 на голосование в начале списка повестку дня, чтобы депутаты наконец проголосовали за него. Мы выходили на митинги и пикеты, писали обращения, письма и активно призывали спасти животных от жестокости в социальных сетях... И все напрасно – Стефанчук продолжает нас игнорировать", - говорится в сообщении.

Поэтому, как отмечается, Стефанчука решили удивить.

"Вопрос лишь в одном: эта звезда будет счастливой и рассказывать нашим детям о человеке, который вынес на голосование законопроект 5409 и спас животных? Или несчастливой, которая всегда будет напоминать миру о решении председателя ВРУ, из-за которого в Украине продолжат издеваться над животными ради развлечения?"

В комментарии под постом Стефанчук написал:

"В понедельник на согласительном совете внесу предложение добавить законопроект 5409 в повестку дня на следующую неделю. Буду стараться, чтобы он попал в "проходную часть", но здесь далеко не все зависит от меня".