10 дорогих игрушек миллиардеров по версии Supercar Blondie

В мире есть бесконечное количество вещей, которые можно получить за деньги. Популярная блоггерша "Суперкар Блонди" составила список самых дорогих игрушек миллиардеров, в котором есть яхты, воздушные и водные суда и даже самые дорогие часы в мире, сообщает 24 Канал.

Когда упоминаются миллиардеры, в голову приходят несколько известных имен, таких как Билл Гейтс, Стив Джобс, Джефф Безос, Илон Маск или Ричард Брэнсон. Но во всем мире есть еще сотни богатых людей с десятизначными счетами. Если точнее – 2755 миллиардеров насчитали эксперты Forbes в 2021 году.

Как эти люди тратят свое состояние? Можно подумать, что это точно не в уплату налогов, но генеральный директор Tesla Илон Маск не согласится с этим. Впрочем, налогов в списке любительницы экзотических автомобилей и владелицы первого в мире Ares Design S1 нет. Зато есть много интересных игрушек для взрослых и денежных, мальчиков.

Список открывает масштабная модель реактивного истребителя Sukhoi Jet стоимостью 50 000 долларов США. Модель настолько реалистичная, что имеет настоящие реактивные двигатели и двигается быстрее реального гиперкара. Некоторые самолеты на реактивном топливе могут развивать скорость в 500 км/ч.

Детский автомобиль Джеймса Бонда от Aston Martin за 100 000 долларов – это самый дорогой и современный игрушечный автомобиль в мире. По сути, это уменьшенная, полностью функциональная копия автомобиля агента 007 из "Голдфингера".

150 000 долларов – Seabreacher. Гибрид гидроцикла и подводной лодки создан для веселых и динамичных приключений в море. Он может погружаться на полтора метра, быть одноместным или двухместным, и очень быстро двигаться, благодаря обтекаемому корпусу и четырехтактному двигателю Rotax мощностью от 230 до 300 лошадиных сил, в зависимости от модели.

Грузовик Shaman 8x8 за 250 000 долларов – этот монстр на колесах может ездить боком в режиме краба и ездить по воде.

1 000 000 долларов – Foiler Boat. Яхты являются своего рода суперкарами, но на воде. Чем дороже, тем лучше. Все знаменитости проводят свое время на дорогих яхтах, и многие из них обладают таковой. Foiler Boat работает в двух режимах, погружаясь в воду, как обычная лодка, или паря над водой на воздушной подушке.

Электрический частный самолет стоимостью 2 000 000 долларов. Немного тяжело представить человека с состоянием более миллиарда долларов путешествовавшего бы автобусом или даже первым классом самолета. Большинство выбирают частный самолет от Gulfstream или Boeing или новомодные электрические воздушные лодки, в комплекте с которыми идет обслуживание VIP-уровня.

Концепт автомобиля Renault Trezor 2017 за 4 000 000 долларов. Renault не является одним из брендов, выпускающих безумно дорогие автомобили. Поэтому когда компания создает хотя бы концепт такого автомобиля, поклонники готовы платить миллионы, чтобы его получить.

Мега-яхта Lady Li за 50 000 000 долларов. Длина лодки – 50 метров. Четыре палубы. Двухэтажная люстра стоимостью 200 000 долларов, диван, который может вращаться, в кают-компании и десять очень удобных и просторных кают.

Часы Vanguard Encrypto от Frank Muller за 130 000 000 долларов. Официально самыми дорогими часами в мире являются Grandmaster Chime 6300A – уникальная модель в корпусе из нержавеющей стали, созданная для благотворительной организации OnlyWatch и проданная за 31 миллион долларов в 2019 году.

Но Supercar Blondie говорит, что Биткойн-часы являются номером один не только в ее списке, но и самым дорогим в мире, поскольку стоят 130 миллионов долларов.