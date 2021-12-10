Телеканал "Дом" потратит на ток-шоу Пальчевского 12 млн гривен
Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") планирует профинансировать создание социального шоу, которое будет вести предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский, сообщает Детектор Медиа.
В обнародованной на сайте "Прозоро" информации говорится о том, что на ток-шоу планируется выделить более 12 млн грн.
Планируется создать 60 выпусков по 45 минут.
Проект будет называться "О жизни с Андреем Пальчевским". Создавать его будет ООО "Имаджинариум", владельцем и руководителем которого является Владимир Татаренко, владелец компании "Зе Медиа", проводившей опрос Зеленского на местных выборах.
"Шоу может стать главным проектом на канале: "Возвращает веру в справедливость. Очень необходима программа, которая поможет открыть правду и найти виновных. Интересное шоу, которое может стать главным на нашем телеканале. Такие ток-шоу необходимы, они дают возможность увидеть политического деятеля в действии", – говорится в описании тендера.