Телеканал "Дом" потратит на ток-шоу Пальчевского 12 млн гривен

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") планирует профинансировать создание социального шоу, которое будет вести предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский, сообщает Детектор Медиа.

В обнародованной на сайте "Прозоро" информации говорится о том, что на ток-шоу планируется выделить более 12 млн грн.

Планируется создать 60 выпусков по 45 минут.

Проект будет называться "О жизни с Андреем Пальчевским". Создавать его будет ООО "Имаджинариум", владельцем и руководителем которого является Владимир Татаренко, владелец компании "Зе Медиа", проводившей опрос Зеленского на местных выборах.