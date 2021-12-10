Кулеба исключает односторонние уступки по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключает, что Киев пойдет на односторонние уступки Москве в вопросе Донбасса. Поскольку опыт оккупированного Приднестровья показывает, что переговоры с сепаратистами и внеблоковость не дают гарантий восстановления территориальной целостности, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

По его словам, идея надавить на Украину и принудить к односторонним уступкам и компромиссам является необдуманной, и эти шаги не сделают президента России Владимира Путина более миролюбивым.

"Например, Москва давно требует от Киева прямого диалога с Донецком и Луганском, двумя оккупированными Россией регионами на востоке Украины. Украина всегда отвергала это требование по очевидным причинам: Россия - сторона конфликта, и мы не позволим ей выставлять себя посредником" , - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что исторический опыт показывает, что требование прямых переговоров с оккупационными властями вряд ли удовлетворило бы Россию. В частности, после того, как в Приднестровском регионе Молдовы обострился вооруженный конфликт в 1992 году, Москва требовала от Кишинева прямого диалога с Тирасполем при своем участии в роли посредника.