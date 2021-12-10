ДТЭК Ахметова оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши

Компания ДТЭК после обращения польского системного оператора возобновила поставки электроэнергии из Добротворской ТЭС в Польшу для поддержания стабильной работы энергосистемы соседней страны, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Экспорт по выделенной линии электропередачи осуществляется по остаточному принципу в режиме 135 МВт равным графиком. Вывод одного блока ТЭС для поддержки энергосистемы Польши согласован с диспетчером НЭК "Укрэнерго" , - заявила компания.

В ДТЭК подчеркнули, что Добротворская ТЭС в приоритетном режиме обеспечивает потребности ОЭС Украины.