Пасмурно, дождливо и тепло: погода на выходных 11-12 декабря

Синоптики спрогнозировали потепление в Украине – мало где ночью температура опустится ниже нуля. Кроме того, ожидаются дожди и мокрый снег в отдельных областях. Где какая погода﻿ будет в эти выходные – читайте в нашем прогнозе.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

В субботу, 11 декабря, во всех центральных, северных, а также в большинстве восточных и в Запорожской областях ожидается около 4-9°С днем и от 1°С в Харьковской до 8°С в остальных областях ночью. Во всех западных, а также в Луганской областях будет попрохладнее – 2-5°С днем и от -1°С до 3°С ночью. И теплее всего будет на юге и в Крыму – там обещают 10-13°С днем и 6-11°С ночью.

Из осадков 11 декабря ожидаются дожди в центре, на севере, а также в Ровненской области. На остальной территории будет облачно с прояснениями. Во всех центральных и северных областях, а также в Крыму ожидается ветер 18-29 км/час, в центре и на полуострове местами до 32-36 км/час. В восточных и южных областях будет менее ветрено – около 14-22 км/час, на юге местами до 25 км/час. И наименее ветрено будет на западе страны – 4-14 км/час.

В воскресенье, 12 декабря, во всех северных, а также в Хмельницкой и в большинстве центральных областей ожидается 2-6°С днем и 1-6°С ночью. В остальных западных, а также во всех восточных областях похолодает: будет от -1°С до 3°С днем и от -4°С на востоке до 3°С на западе ночью. Чуть теплее будет в Винницкой и во всех южных областях – там обещают 6-10°С днем и 3-8°С ночью. А вот в Крыму, напротив, даже потеплеет до 12-14°С днем и 4-6°С ночью.

Из осадков 12 декабря ожидается дожди в центре (кроме Полтавской и Днепропетровской областей) и на юге (кроме Херсонской и Запорожской областей), а также мокрый снег во всех западных областях. Средняя скорость ветра по стране ожидается на уровне 14-22 км/час. В центре, а также в Крыму и в Одесской области местами возможны шквалы до 25-29 км/час. Наименее ветрено будет, по-прежнему, на западе – 11-18 км/час. И самый сильный ветер ожидается на востоке страны – около 18-25 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что утром 11 декабря в западных и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м, на дорогах возможна гололедица (I уровень опасности, желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 11-12 декабря ожидается температура воздуха от 3 до 7°С в течении дня, ветер 14-25 км/час, дождь в субботу и пасмурная погода с прояснениями в воскресенье.