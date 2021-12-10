Запрет на бесплатный "пластик". В АТБ показали расценки на пакеты

С сегодняшнего дня, 10 декабря, компания "АТБ-Маркет" вводит платную реализацию пластиковых пакетов в магазинах торговой сети "АТБ" в соответствии с законом №1489-IX, сообщила пресс-служба компании, сообщает UBR.

"Пластиковые пакеты для первичной упаковки и пакеты, в том числе биоразлагаемые, предлагаемые покупателям на кассах магазинов "АТБ", будут реализовываться платно с учетом соответствующего постановления Кабинета министров" , – указал генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

В итоге, за пластиковый пакет с ручками придется заплатить 12 коп., а без ручек – 9 коп., предупредили в компании.

В "АТБ-Маркет" также напомнили, что с марта 2021 года компания начала реализацию биоразлагаемых эко-пакетов из кукурузного крахмала. Также покупателям предлагают эко-сумки многоразового использования.

Напомним, 10 декабря в Украине введен в действие закон №1489-IX, который запрещает распространение сверхтонких, тонких и оксоразлагаемых пластиковых пакетов в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг.