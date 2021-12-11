В ЕС заявили о готовности усилить санкции против РФ из-за Украины

Европейский союз хочет, чтобы Россия снизила напряженность на границе с Украиной, и блок готов ужесточить санкции в случае вторжения в Украину.﻿ Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Европейская правда.

"Мы хотим деэскалации и прекращения любой агрессии России против своих соседей. В противном случае Европейский Союз будет стремиться к ужесточению своих санкций и примет другие меры в экономическом и финансовом секторах по согласованию с нашими партнерами" , - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но это в первую очередь зависит от того, как Россия ведет себя.