Психолог посоветовала, как пережить декрет без депрессии

Часто декретный отпуск может вызвать депрессию. Эмоциональное состояние может повлиять на то, что человек вообще может "потерять себя" в первые годы воспитания ребенка. Это так же влияет и на профессиональные навыки в будущем, сообщает УНИАН.

Первые трудности молодой семьи в декрете касаются послеродовой депрессии, эмоционального выгорания в декрете. Это сложности в отношениях, когда примерно после полугода, ближе к году ребенка, супруги заходят в неразрешенные конфликты, и по статистике первый год после рождения первенца — это наиболее уязвимый период для пары.

Это тревожное расстройство у мамы, потому что рождение ребенка, особенно первого, повышает тревогу и мама становится более осторожной, за все думает и переживает, что может спровоцировать определенные проблемы с психологическим здоровьем.

По ее словам, в Украине нужно разрушать стереотипы о том, что ребенок — это "сфера женщины", а в отношении мужа это "не очень вызывает уважение".

"Мне очень нравится шведская модель, где выделяется определенное количество дней на декрет, и любой может ими воспользоваться, а также количество дней только для мамы и определенное количество дней только для папы. Если папа не использует, то его нельзя передать" , — объясняет эксперт и добавляет, что это было бы хорошим поощрением для пап также привлекаться к воспитанию детей.

В первые месяцы или полгода главное уход за собой — это самые простые вещи. Первое — это сон. Его надо добирать при каждом удобном случае. Не можете спать — просто полежите рядом с ребенком, чтобы снизить нервное напряжение и дать телу отдых. Второе — полноценное здоровое питание. Три раза в день плюс пара перекусов. Третье — физическое движение в удовольствие. А это ежедневные прогулки и фитнес. Все. Никаких излишеств. Большинство процедур ухода за собой не требуют много времени. Другое дело — физический тонус и проблема лишнего веса. В большинстве случаев это не вопрос, как найти время, а как справиться с излишней тревогой, которая заставляет нас слишком много есть.

Полюбить себя! Декретный отпуск — это отличный период, когда вы живете замедленной жизнью абсолютно по праву. И, возможно, даже обязаны, если хотите, чтобы ваш ребенок чувствовал себя хорошо, потому что высокие скорости, частая смена впечатлений, общение с большим количеством людей — все это не для младенца.