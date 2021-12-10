Зеленский подписал закон о госбюджете-2022

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу получил из Верховной Рады закон о государственном бюджете на 2022 год и в тот же день подписал его, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, доходы госбюджета-2022 утверждены в объеме 1,324 трлн грн, в том числе общего фонда - 1,183 трлн грн, что соответственно на 9,7% и 12,2% больше по сравнению с утвержденными доходами госбюджета-2021.

Расходы госбюджета-2022 увеличены на 3,8% – до 1,499 трлн грн, в том числе по общему фонду – на 5,3%, до 1,346 трлн грн.

В то же время предельный размер дефицита в госбюджете-2022 снижен по сравнению с гобюджетом-2021 на 23,5% – до 188,8 млрд грн, в том числе по общему фонду – на 27,4%, до 160,3 млрд грн.

Как отмечал Минфин, по отношению к ВВП дефицит госбюджета в следующем году будет снижен до 3,5% ВВП.

Закон о госбюджете устанавливает в 2022 году прожиточный минимум с 1 января - 2393 грн, с 1 июля — 2508 грн, с 1 декабря — 2589 грн, в частности, для трудоспособных граждан: с 1 января - 2481 грн, с 1 июля - 2600 грн, с 1 декабря - 2684 грн.

Одновременно документ предусматривает повышение размера минимальной заработной платы с 1 октября до 6,7 тыс. грн по сравнению с нынешними 6,5 тыс. грн.

Закон о госбюджете также устанавливает предоставление кредитов из госбюджета в размере 23,53 млрд грн, в том числе - кредитов из общего фонда в сумме 7,02 млрд грн.

Госбюджет-2022 построен, как и указано в трехлетней Бюджетной декларации, на прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн грн, росте реального ВВП на 3,8%, курсовом коридоре гривни к доллару на конец года - 28,6-28,7 грн/$. При этом ожидается, что инфляция на конец 2022 года составит 6,2%.