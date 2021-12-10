Зеленский о веерных отключениях электроэнергии: это шантаж
Украинский президент Владимир Зеленский заверил, что в стране сейчас стабильная энергетическая ситуация. Украина, по его словам, без проблем пройдет отопительный сезон, сообщает Обозреватель.
Информацию о вероятных веерных отключениях электроэнергии глава государства назвал "шантажем на местном уровне".
"Шантаж теплом и светом на местном уровне будет происходить "то там, то там", иногда это будет. Это делается для того, чтобы сделать какую-то информационную небольшую волну для того, чтобы показать это на тех или иных средствах массовой информации", – сказал Зеленский .
Президент заверил, что в стране достаточно энергоносителей. При этом тарифы, по его словам, не будут подниматься.
"Глобально, у нас стабильная энергетическая ситуация, как я и обещал. Мы об этом договаривались и на местном уровне, и с представителями генераций. У нас все есть для того, чтобы обеспечить стабильный проход отопительного сезона. Тарифы будут нормальные, как мы и говорили. Отключений массовых не будет", – добавил глава государства.