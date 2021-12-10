Зеленский дал большое интервью: главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "1+1", в котором подробно рассказал о вчерашнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает Интерфакс-Украина.

Он заявил, что между Украиной и Россией может появиться еще одна площадка для диалога.

"У нас (с РФ – ред) может появиться, благодаря США, еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией. И тут очень тонкий такой хирургический момент – как не потерять Нормандский формат, потому что, ничего не выстроив, ты можешь уничтожить то, что есть. Я для нас это очень важно – не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон", - заявил Зеленский.

США могут дополнить "Нормандский формат" площадкой контактов с РФ.

По словам Зеленского, в настоящий момент отношения с президентом Франции у него хорошие.

"Макрон сегодня – один из лидеров Европы, очень важный лидер и мощный, точно лидер, который заинтересован в развитии и реализации всех наработок в Нормандском формате. Потому для меня очень важна его реакция", - сказал он.

От президента США Джозефа Байдена Зеленский получил информацию, что Российская Федерация не будет продолжать эскалацию на территории Украины.

"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты Америки и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства", - заявил Зеленский.

Президент Украины заявил, что не исключает возможности проведения прямых переговоров с президентом Российской Федерации, при этом, его поддерживают партнеры в Европейском Союзе и США.

"На сегодня я располагаю реакцией, что все "за", чтобы существовало несколько путей, и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины. Но даже при этих двух направлениях я не исключаю, и такое подтверждение и поддержку имею, я не исключая отдельный формат прямых переговоров с президентом Российской Федерации. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров, и со стороны США", - заявил он.

Владимир Зеленский доволен, что общество не поддерживает дестабилизацию, которая была целью возможного государственного переворота, о котором он заявлял ранее:

"Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дестабилизирующие шаги некоторых группировок и очень счастлив, что эти группировки увидели , что общество не поддержало их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно".

Он подчеркнул, что те, кто мог быть причастен к перевороту немного "изменили свои планы".

"Я думаю, что у людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникации со стороны и наших стратегических партнеров… имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, немножечко изменили свои планы, - отметил президент.

Заленский подчеркнул, что не готов делиться информацией о госперевороте.

"Я не готов об этом говорить… О таких вещах нельзя говорить", - сказал глава государства.

Зеленский заявил о необходимости заставить олигархов договариваться с государством вместо того, чтобы государство договаривалось с ними.

"Мне кажется, что нужно как-то менять ход истории. Им (олигархам – ред) нужно договариваться с государством, а не государство должно договариваться с олигархами. Договориться с государством очень просто – оно свои договоренности излагает в законах и там все понятно, как человеку и бизнесу нужно действовать, как работать. И не будет никаких вопросов", - заявил президент.

Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО. Впрочем, как отметил Зеленский, есть определенные препятствия.